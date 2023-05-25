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Kavşakta yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.U., idaresindeki 09 AAN 74 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta A.H., yönetimindeki 32 AB 932 plakalı otomobil il çarpıştı. Kazada F.U. ile T.K., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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