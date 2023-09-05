Kavşakta tekme tokat kavga ettiler

Bolu'da dönel kavşakta yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Kuva-i Milliye Bulvarı ve Şehitler Caddesi'ni birbirine bağlayan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döner kavşakta iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma sonrasında sürücüler araçlarından indi. Araçlarından inen sürücüler tekme tokat birbirine saldırdı. Araçlarda bulunan sürücü yakınları da kavgaya dahil oldu. Kavga, yoldan geçen vatandaşlar ve diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi. - BOLU