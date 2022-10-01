Son dakika haberi: Kavşakta iki otomobil çarpıştı... Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı... Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı

DÜZCE - Düzce'de kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir'den Düzce istikametine seyir halinde olan F.F. idaresindeki 41 EY 163 plakalı Toyota marka otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağından Dereli Tütüncü Mahallesi istikametine seyir halinde olan E.U. idaresindeki 81 AAD 041 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile E.U. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sebebi ile tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazada yaralanan E.U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.