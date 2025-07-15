Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Ö.B. idaresindeki 36 SC 067 plakalı Citroen marka otomobil ile N.G.Ç. yönetimindeki CW 263 TS plakalı Audi marka cip, kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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