Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı

Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi

Gazze'de Türk bayrağı sürprizi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'

Üst düzey isim canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Kenan G. yönetimindeki 16 TS 167 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil Diş Hastanesi kavşağında iddiaya göre U dönüşü yapmak istediği sırada, Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Burak N. yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu 16 TS 167 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Semih G. (15), Elif G. ile Emin G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Semih G. ve Emin G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
img

Bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memurundan acı haber
img

Ezeli rakibe gidiyor!
img

Suriye'nin yeni yönetiminden PKK/YPG'yi çıldırtacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba paniği!
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.