Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı kameraya yansıdı

Pendik'te iki genç grup arasında çıkan kavgaya mahalle esnafı müdahale edip ayırmak istedi.

Pendik'te iki genç grup arasında çıkan kavgaya mahalle esnafı müdahale edip ayırmak istedi. Kavga eden şahıslardan biri, kavgayı ayırmaya çalışan bakkalın kafasına tüp fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, iki grup genç arasında kavga çıktı. Sokakta yaşanan kavgaya çevre esnafı müdahale ederek sonlandırmaya çalıştı. Kavganın yaşandığı bakkal dükkanının içerisinde bulunan esnaf da dükkanından çıkarak gençleri engellemeye çalıştı. Kavgaya karışan şahıslardan biri, dükkanın önünde bulunan bir tüpü alıp bakkalın suratına fırlattı. Kafasına tüp atılan bakkal, suratından yaralandı. Gençlerin kavgası ise çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan bakkalın kendisine tüp atan kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun bir bakkalın önünde kavga ettiği, gençlerden birinin yerden aldığı tüpü bakkal esnafının suratına fırlattığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title