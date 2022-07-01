Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da fabrikayı basıp eşini ve sevgilisi olduğunu öne sürdüğü şahsı öldürmek isterken, kavgayı ayırmak isteyen başka bir işçiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 02.00 sıralarında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Y., iddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi Cansu Y.'nin çalıştığı fabrikayı geldi. Elindeki bıçakla bağırarak eşini arayan zanlıyı, kadının mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli K. engellemek istedi. Durmuş Y., bu sırada eşiyle arasında ilişki olduğu öne sürülen Veli K.'nin boğazına bıçak dayayıp, rehin aldı. Cansu Y. de kaçarak cep telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp, yardım istedi. Veli K. anlık dalgınlığında zanlının elinden kurtuldu. Durmuş Y., daha sonra eşinin peşinden gitmek istedi. Bu kez de Tolga Kılıç, araya girerek zanlıyı engellemeye çalıştı.

Bu sırada Durmuş Y., Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözü önünde karnından bıçakladı. Kılıç, yaralı halde fabrikadan çıkıp, yol kenarına yığılırken, zanlı da otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş arkadaşları tarafından yol kenarında bulunan Tolga Kılıç ile boynundan yaralanan Veli K., ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Veli K. ise taburcu edildi. Tolga Kılıç'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin uygulama noktasında yakalanan Durmuş Y., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Otopsisinin ardından cenazesi alınan Tolga Kılıç, yakınları tarafından Sarıçam ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi'nde toprağa verildi.

Durmuş Yıldız emniyetteki ifadesinde, "Bana sopalarla saldırıp, küfür ettiler. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa