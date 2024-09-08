Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te site bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen site sakini, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutları Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ecevit Bozgeyikve Ahmet B.bıçaklandı. Ağır yaralanan iki şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Göğüs bölgesinden bıçaklanan Ecevit Bozgeyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fail yada failleri yakalamak için çalışma başlatıldı.