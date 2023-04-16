Kavgayı ayırmak için balkondan atlayarak yaralandı

Adıyaman'da, komşular arasında çıkan kavgada balkondan aşağıya atlayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1756 Sokak içerisinde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada kavgayı gören M.D., isimli kişi kavga edenleri ayırmak için bulunduğu bir katlı evin balkonundan aşağıya atladı. Balkondan atlayan M.D., bacağından yaralandı. M.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise olay yerine gelerek kavga eden komşulara müdahalede bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN