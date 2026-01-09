Kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurdu

Samsun'da çıkan kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (24), bir kişiyle kavga ettiği sırada araya girerek kavgayı ayırmak isteyen akrabası H.Y.'ye (25) tepki gösterdi. Bunun üzerine evine giderek tüfeğini alan B.M., yeniden olay yerine gelerek H.Y.'ye ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla sol ayağından yaralanan H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Bekir Marhan, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.M., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN