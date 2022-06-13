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Kavgadan ateş ederek kaçtı, Sakarya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kavgadan ateş ederek kaçtı, Sakarya'da yakalandı

Düzce'de çıkan tartışmada havaya ateş ederek kaçan bir kişi jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Düzce'de çıkan tartışmada havaya ateş ederek kaçan bir kişi jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Şahsa yapılan sorguda, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aramasının bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bilinmeyen nedenle R.Y. ile A.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.N. isimli kişi, yanında getirdiği tabanca ile havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbarı alan jandarma ekipleri, kaçan kişinin peşine düştü. A.N.'yi Sakarya'da yakalayan jandarma ekipleri, GBT sorgusunu yaptı. Sorgu neticesinde şahsın uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan araması bulunduğu ortaya çıktı.

A.N. gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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