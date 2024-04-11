Silopi'de çıkan kavgada sağlık personeline saldırı: 3 sağlık görevlisi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık personeline bir grup saldırdı. Saldırıda ve kavgada 3'ü sağlık personeli, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Harunboy Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale için bölgeye giden giden sağlık personellerine de saldırı yapıldı. Kavgada taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine de taşlarla saldırması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı. Taşların isabet ettiği ambulansta hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarma ve polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - ŞIRNAK