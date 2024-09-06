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Kavga ihbarına giden polis ekipleri ruhsatsız tüfek ele geçirdi

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Çorum'da kavga ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tüfeği ele geçirdi. Olay dün gece Kale Mahallesi Ekin 4. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 112 çağrı merkezine sokak üzerinde toplanan iki grubun kavga edileceği yönde ihbar geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Yunus timleri sevk edildi. Bölge'ye gelen polis ekipleri sokak üzerinde bulunan 19 AAK 220 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptılar. Yapılan aramada araçta 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 7 adet fişek bulundu. Ruhsatsız tüfek ile fişeklere el koyan polis ekipleri araçta M. E. ve D. K. (20)'yi gözaltına alarak adli işlemler yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk ettiler.

Kavga ihbarına giden polis ekipleri ruhsatsız tüfek ele geçirdi

ÇORUM - Çorum'da kavga ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.

Olay dün gece Kale Mahallesi Ekin 4. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 112 çağrı merkezine sokak üzerinde toplanan iki grubun kavga edileceği yönde ihbar geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Yunus timleri sevk edildi. Bölge'ye gelen polis ekipleri sokak üzerinde bulunan 19 AAK 220 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptılar. Yapılan aramada araçta 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 7 adet fişek bulundu.

Ruhsatsız tüfek ile fişeklere el koyan polis ekipleri araçta M. E. ve D. K. (20)'yi gözaltına alarak adli işlemler yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Çorum Polis Kavga Olay

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