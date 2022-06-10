Kavga ettikleri sırada oğlunu vuran babaya 5 yıla kadar hapis talebi - Haberler

Kağıthane'de kavga ettikleri esnada oğlunu silahla yaralayan Kemal Kuzu'nun 4 ayrı suçtan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, oğlunu vuran babanın 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kağıthane'de 28 Eylül 2021'de kavga ettikleri sırada oğlu Selim Kuzu'yu (49) silahla yaralayan baba Kemal Kuzu'nun (70), 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu bulunan müşteki sanık Kemal Kuzu, tutuksuz bulunan müşteki sanık Selim Kuzu ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki sanıkların mahkumiyetlerine esas olabilecek kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını, ayrıca müşteki sanık Kemal Kuzu'nun şikayetinin bulunmadığını söylediğini belirtti.

Açıklanan mütalaada, müşteki sanık Selim Kuzu'nun 'üstsoya karşı kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaada, müşteki sanık Kemal Kuzu'nun ise 'altsoya karşı silahla kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 1 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Müşteki sanık Selim Kuzu'nun üzerine atılı hakaret suçu yönünden şikayetten vazgeçilme nedeniyle düşme kararı verilmesinin talep edildiği mütalaada, müşteki sanık Selim'in üzerine atılı 'tehdit' suçu ve müşteki sanık Kemal'in üzerine atılı 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına karar verilmesi istendi.

Mütalaada ayrıca, müşteki sanık Kemal Kuzu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve tutukluluğun tedbir oluşu da dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi talep edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan müşteki sanık Selim Kuzu, suçlamayı kabul etmediğini ve canını kurtarmak için istediğini söyledi. Müşteki sanık Kemal Kuzu ise evladı tarafından daha önceden de darp edildiğini ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada Selim Kuzu'nun avukatı açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre verilmesini talep etti. Kemal Kuzu'nun avukatı ise mütalaaya katıldığını ve müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tahliye edildi

Mahkeme, müşteki sanık Kemal Kuzu'nun tüm delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, müşteki sanık Selim Kuzu'nun avukatına ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüphelilerin ikametlerinde tartıştıkları esnada tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun diğer müşteki şüpheli Kemal Kuzu'ya hitaben 'annemin ölümüne sen neden oldun, senin yüzünden annem öldü' dediği ve sinkaflı sözler ederek üzerine yürüdüğü anlatıldı.

Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun karnından silahla yaralandığı ve başında da kanama bulunduğunun belirtildiği iddianamede, yaralanma nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun Adli Tıp Kurumu raporunda, vücudunda oluşan kırıkların yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olduğunun belirtildiği iddianamede, diğer müşteki şüpheli Kemal K.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun 'hakaret' ve 'üst soya karşı silahla kasten yaralama' suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, müşteki şüpheli Kemal Kuzu'nun ise 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit', 'hakaret' ve 'altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 14 yıl 9 ay 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa