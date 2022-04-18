Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde tartıştığı vatandaşı bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde tartıştığı vatandaşı bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2017 yılının Aralık ayında H.G. ile M.U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.G., yanında bulundurduğu bıçak ile M.U.'yu bıçaklayarak ağır yaraladı. Tartıştığı kişiyi bıçaklayan H.G. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık H.G.'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Tragger, Aralık, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title