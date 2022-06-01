Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi 'Salı Pazarı' mevkiinde meydana geldi .Edinilen bilgiye göre, N.D. ile Hasan Keser (40) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Keser, N.D. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Keser, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan N.D.'nin yakalanması için Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde N.D. yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title