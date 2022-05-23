Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak canını kurtardı - Haberler

Kastamonu'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs, kaçarak bir binaya sığındı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kastamonu merkez Cebrail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslardan biri kavga ettiği şahsı bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklanan şahıs, kavga ettiği şahıstan kurtulmak için koşarak Ulu Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığındı. Kanlar içinde kalan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sokakta incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa