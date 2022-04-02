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Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki taraf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki taraf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin boynundan bıçaklanıp ağır yaralandığı olayda, bir kişi tutuklandı.

Olay Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. isimli kişinin oğlunu darp ettiğini öğrenen F.K. hesap sormak için H.E.'nin evine gitti. İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırsında F.K. yanındaki bıçak ile H.E.'yi boynundan yaraladı.

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan bıçakla yaralanan şahsın, durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşılırken, gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne, Mescit, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

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