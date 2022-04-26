Kavga ettiği kişiyi bıçağın dipçiği ile yaraladı

Arnavutköy'de çıkan kavgada bir kişi, karşısındakini bıçağın dipçiğiyle kafasına vurarak yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Gür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Enis Varşak ve İsmail Kekeç isimli 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyünce taraflar kavgaya tutuştu. Kavga eden iki kişiyi Faruk Varşak ayırmaya çalıştı. Bu sırada Enis Varşak elindeki bıçağın dipçiği ile kavga ettiği İsmail Kekeç'in kafasına vurarak yaraladı. Yaralanan İsmail Kekeç ambulansla hastaneye kaldırılırken, Enis Varşak'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa