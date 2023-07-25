Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışmada yumruklar havada uçuşurken, sahilden gelen bir vatandaş kavgayı ayırmak yerine tartışma yaşayan gencin kafasında bira şişesi patlattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

- Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı

BURSA - Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışmada yumruklar havada uçuşurken, sahilden gelen bir vatandaş kavgayı ayırmak yerine tartışma yaşayan gencin kafasında bira şişesi patlattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Kumla ilçesinde sahil boyunda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araya giren bir vatandaş yumruk sallayan genci sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada sahil tarafından gelen bir kişi ise kavgayı ayırmak yerine gencin yanına gelerek elindeki bira şişesini kafasında kırdı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.