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Kavga Eden Baba Oğlu Tarafından Vuruldu

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Tekirdağ'da bir baba, kavga ettiği oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olay, evde yaşanan tartışma sonrası gerçekleşti. Baba hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı.

Kavga ettiği oğlu tarafından vuruldu, ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kavga ettiği oğlu tarafından silahla vurulan baba ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Ant Sokak üzerindeki ikamette meydana geldi. Baba M.Ü.ile oğlu Y.B.Ü.arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan kavga sonrası Y.B.Ü. babasına silahla ateş açtı.

Göğüs çevresine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba M.Ü. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ü. buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerince, Y.B.Ü. silahla birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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