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Kavga Arasında Kalan Genç Bıçakla Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kişinin kavgasını ayırmaya çalışan 22 yaşındaki genç, bıçak yarası aldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan bir genç bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathane önünde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane 2 şahıs kavgaya etmeye başladı. Kavgayı gören Kadir E. (22), kavga edenleri ayırmak istedi. Bu sırada arbede içinde kalan Kadir E., kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolunda derin kesiler oluşan genç ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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