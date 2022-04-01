Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti - Haberler

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Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, o sırada ahır yangınından dönen Kavaklıdere İtfaiye Daire Grup Amirliği ekipleri de müdahale etti.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, o sırada ahır yangınından dönen Kavaklıdere İtfaiye Daire Grup Amirliği ekipleri de müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği saat 15.40 sıralarında Mesken Mahallesi'ndeki ahır yangınına müdahale ettikten sonra itfaiye merkezine dönmek için yola çıktı. Kavaklıdere itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından yol üzerinde orman yangını olduğu görüldü ve yangına müdahale edilerek söndürüldü. Çayboyu Mahallesi Karaçayır mevki orman yangını, Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müdahale edilerek söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü. - MUĞLA

Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti

Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Muğla, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

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