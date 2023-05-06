Kavak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı .

Edinilen bilgiye göre, Ankara karayolu 43. kilometresinde Kavak Hacılı mevkiinde meydana gelen kazada, A.B.'nin kullandığı 26 AYC 431 plakalı otomobil ile Ankara istikametine seyir halinde olan M. B.'nin kişinin kullandığı 53 AD 777 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan A.B., Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN