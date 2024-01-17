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Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi: Anne ve KADES' eğitimi

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Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik 'En İyi Narkotik Polisi: Anne ve KADES' eğitimi verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına resmi bir uygulama olan Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) ile En İyi Narkotik Polis Anne konulu eğitim Kavak Halk Eğitim Merkezinde verildi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik 'En İyi Narkotik Polisi: Anne ve KADES' eğitimi verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına resmi bir uygulama olan Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) ile En İyi Narkotik Polis Anne konulu eğitim Kavak Halk Eğitim Merkezinde verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirilen seminere çok sayıda halk eğitim kursiyerleri katıldı. Seminerde, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, nedenleri ve sonuçları anlatıldı. Şiddet mağdurlarının hakları ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, şiddetten korunma yolları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

'En iyi narkotik polisi: Anne ve KADES' eğitimi kapsamında ise annelerin çocuklarını uyuşturucudan koruma konusundaki sorumlulukları anlatıldı. Çocuklarda uyuşturucu bağımlılığı belirtileri ve bu belirtileri fark etmek için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, annelerin çocuklarını uyuşturucudan korumak için yapabileceklerini konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Seminer ayrıca sorulara cevap verildi, örnekler anlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik KADES 3.Sayfa Kadın Güncel Haberler

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