Katliam gibi kazanın ardından oluşan hasar böyle görüntülendi Derik'te gün ağarınca vatandaşlar kaza yerine akın etti Feci kazanın yaşandığı olay yeri savaş alanı gibi Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı feci kaza yerini görmek isteyen vatandaşlar,...

Katliam gibi kazanın ardından oluşan hasar böyle görüntülendi

Derik'te gün ağarınca vatandaşlar kaza yerine akın etti

Feci kazanın yaşandığı olay yeri savaş alanı gibi

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı feci kaza yerini görmek isteyen vatandaşlar, gün ağrıyınca olay yerine akın etti.

Tırın daldığı kıraathanenin ise kullanılamaz hale geldiği gün ağırınca ortaya çıktı. Dün akşam yaşanan feci kazanın ardından sabahın ilk ışıklarında vatandaşlar olay yerine koştu. Akşam yapılan kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından sabah olay yerine gelen vatandaşlar, savaş alanını anımsatan bölgeyi şaşkınlıklar içinde izledi. İncelemelerin devam ettiği kaza bölgesi güvenlik şeritleriyle örülürken, delillerin karartılmaması için görevliler haricinde kimse olay yerine alınmadı.