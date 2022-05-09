Katip olmak isteyenler son ana kadar klavyeyle çalıştı

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girmek için sabah saatlerinden itibaren İstanbul Adalet Sarayı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. 3 bin 233 adayın katıldığı sınav sonucunda mülakata girecek adaylar arasından 315 zabit katibi ve 69 icra katibi göreve başlayacak.

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavında ter döktü. 3 bin 233 adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden olurken, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı. Adaylar 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve bir sonraki mülakata girmeye kazanmaya hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli Personel Alımı ilamına göre, İstanbul Adliyesi için 308 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 olmak üzere toplam 315 zabıt katibi alınacak. Ayrıca, İstanbul Adliyesi için 64 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 69 icra katibi alınacak.

"Klavye için çalışma yaptım"

Adaylardan Yeşim Bostancıoğlu, "Zabıt Katipliği sınavına gireceğim. Şu an biraz heyecanlıyım, inşallah güzel geçer. Metinleri vermişlerdi. Şu an uygulama sınavına giriyoruz. Klavye için çalışma yaptım, kursa gittim. Mülakata da kalırsam, çalışacağım" dedi.

Heyecanının o an olmadığını ancak sınav anına yaklaştığında heyecanının olacağını söyleyen aday Mehmet Kara ise "Çok bir şey çalışmadım, daha önceden bilgisayar kullandığım için yatkınlığım vardı. İnşallah nasip olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa