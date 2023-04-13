Katil zanlısına müebbet ve 24 yıl 6 ay hapis cezası

Eskişehir'de 2021 yılında husumetli olduğu kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık hakkında müebbet ve 24 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de 2021 yılında husumetli olduğu kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık hakkında müebbet ve 24 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şirintepe Mahallesi Asilzade Sokak'ta 1 Ekim 2021'de meydana gelen olayda, eğlenmek için arkadaşlarının evine giden Nazmi Akın, husumetli olduğu Tarık Öztürk ve Barış Z. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu silahına davranan Nazmi Akın, 2 husumetlisini silahla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tarık Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Barış Z. de ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nazmi A. cezaevine gönderildi. Başlatılan yargılama süreci ise Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmalar ile devam etti.

Dün gerçekleştirilen karar duruşmasında Tarık Öztürk'ü tabanca ile vurarak öldürdüğü, Barış Z.'yi ise yaraladığı gerekçesi ile tutuklu olarak yargılanan sanık Nazmi Akın ve katil zanlısına yardım ve yataklı ettiği gerekçesi ile tutuklu olarak yargılanan Bedirhan A. hazır bulundu. Olayla ilgili tutuksuz yargılanan Bayram Ç. ve Ramazan K. duruşmaya gelmedi.

"Üzerime silah doğrultulunca hedef gözetmeksizin ateş ettim"

Duruşmada karar öncesi son sözleri sorulan tutuklu sanık Nazmi Akın, yaşanan olayda kimseyi öldürmek istemediğini belirterek, "Böyle olmasını istemedim. Eve arkadaşımı almaya gitmişken pusuya düştüm. Olay günü kaçacak yerim yoktu. Hep beladan kaçmaya çalıştım fakat üzerime silah doğrultunca geri çekilerek hedef gözetmeksizin ateş ettim. Kimseyi öldürmek istemedim" dedi.

"İnsaniyet namına yardım etmiştim"

Katil zanlısına cinayet işlemesinde yardım ettiği gerekçesi ile tutuklanan ve duruşmada yerini alan Bedirhan A. ise karardan önceki son savunmasında, "Kesinlikle suçu örtmeye çalışmadım. Olayı karakolda öğrendim. Sadece insaniyet namına yardım etmiştim. Beraatımı isterim" dedi.

Müebbet ve 24 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi

Aldıkları son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazmi Akın'ın, maktul Tarık Öztürk'e karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet, ağır yaralanan Barış Z. ile evde bulunan Ayhan Ş.'ye karşı işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 22 yıl hapis cezasına karar verdi. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay ceza alan katil zanlısı Nazmi Akın, toplamda müebbet ve 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayla ilgili diğer sanıklara da ceza yağdı

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklar Bayram Ç. ile Ramazan K. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına karar verdi. Olayla ilgili olan diğer sanıklar Bedirhan A. ve Yaşar C. ise "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı. - ESKİŞEHİR