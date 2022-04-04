Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi

Kırşehir'de, 11 gün önce birinin cansız bedenine ulaşılan kayıp iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı, güvenlik nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Kırşehir'de, 11 gün önce birinin cansız bedenine ulaşılan kayıp iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı, güvenlik nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen zanlılar Ş.E. ve S.A. ile ilgili güvenlik riskleri olması sebebiyle Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu rapor hazırladı. Hazırlanan rapor sonrası Ş.E. ve S.A, Batman ve Van'daki kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir, İnfaz, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title