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Katil zanlısı adliyede

Katil zanlısı adliyede

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde Yeşim Sönmez'i öldürülen katil zanlısı adliyeye getirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde Yeşim Sönmez'i öldürülen katil zanlısı adliyeye getirildi.

Dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları mevkisinde Yeşim Sönmez'i pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ardında olay yerinden kaçan B.Ç. kolluk kuvvetlerince Çaycuma ilçesinde olay gecesi yakalanmıştı. Gece saatlerinde Ereğli'ye getirilen B.Ç. öğle saatlerinde polis ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na getirilerek mahkemeye çıkarıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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