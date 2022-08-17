Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol 3. Sayfa Haberleri Samsun'da katı atık toplayan şahsa çarparak ölümünü yol açtığı iddia edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'da katı atık toplayan şahsa çarparak ölümünü yol açtığı iddia edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana gelen kazada, yolda atık toplayan Erol Gültekin (55), kamyon çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gültekin'e çaparak ölümüne yol açtığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen 66 HP 733 plakalı kamyon sürücüsü Selim S.(64), Samsun'un Terme ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen sürücü, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

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