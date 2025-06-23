Katar Hava Sahasını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı
Katar, ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarını uyarması üzerine, İran'ın tehditleri nedeniyle hava sahasını tedbir amaçlı olarak kapattı.
Katar, bölgesel gelişmeler nedeniyle tedbir amaçlı hava sahasını geçici olarak kapattı.
Katar, ABD ve İngiltere'nin Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yere sığınmaları konusunda uyarmasının ardından tedbir amaçlı hava sahasını geçici olarak kapattı. Hava sahasının kapatılması kararı, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından İran'ın ABD'ye misilleme yapma tehdidini yinelemesi sonrası alındı. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa