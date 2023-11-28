Hamas, 10 İsrailli ve 2 yabancı uyruklu esiri serbest bıraktı

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 5'inci gününde 10 İsrailli esiri ve 2 yabancı uyruklu esiri daha serbest bıraktı.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 5'inci gününde 10 İsrailli esiri ve 2 yabancı uyruklu esiri daha serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da başlayan insani aranın 5'inci günündeki esir takası başladı. Hamas, 10 İsrailli ve 2 yabancı uyruklu esiri daha serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, yaptığı açıklamada, "İnsani ateşkes anlaşmasının beşinci gününde verilen taahhütlerin uygulanması kapsamında Gazze'deki 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında 30 Filistinli sivil bugün serbest bırakılacak" ifadelerini kullanarak, serbest bırakılan İsraillilerden 9'unun kadın ve 1'inin 18 yaş altında olduğunu aktardı. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini duyuran El-Ansari, İsrailli esirlerden 1'inin Avusturya, 2'sinin Arjantin ve 1'inin Filipinler çifte vatandaşı olduğunu aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 10'u İsrailli, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin İsrail'e doğru yola çıktığını bildirerek, esirlerin Kızılhaç tarafından Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a nakledildiğini ve kimliklerin doğrulanmasının ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan İsrail'e geçiş yapacaklarını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Ekiplerimiz Gazze'de tutulan 12 esirin serbest bırakılması ve nakledilmesini başarıyla gerçekleştirdi. Tarafsız aracı rolümüz sayesinde bu operasyonu gerçekleştirebildik" denildi.

Yabancı uyruklu esirler Taylandlı

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın serbest bıraktığı 2 yabancı uyruklu esirin Taylandlı olduğu ifade edildi.

İsrail 30 Filistinli mahkumu serbest bırakacak

Esirlerin İsrail topraklarına ulaşmasının ardından İsrail hapishanelerindeki 15'i kadın ve 15'i 18 yaşın altında erkek çocuk olan 30 Filistinli mahkumun İsrail tarafından serbest bırakılması bekleniyor.

Bugüne kadar 4 esir takası tamamlandı

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım'dan bu yana 4 grup halinde Hamas tarafından 50 İsrailli ile en az 19 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 150 Filistinli serbest bırakıldı. - GAZZE