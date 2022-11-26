Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katar'da Dünya Kupası'nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın

3. Sayfa Haberleri

- Katar'da Dünya Kupası'nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na gelen taraftarların kaldığı Lusail şehrinde büyük bir binada yangın çıktı.

- Katar'da Dünya Kupası'nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın

DOHA - Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na gelen taraftarların kaldığı Lusail şehrinde büyük bir binada yangın çıktı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na gelen taraftarların kaldığı Lusail bölgesinde yangın çıktı. Katar'daki Qetaifan Adası yakınlarından yoğun dumanların yükseldiği bildirilirken, dumanların başkent Doha'dan görüldüğü bildirildi. Yetkililer, yangının kentte inşaat halindeki bir binada çıktığını ve bölgeye acil itfaiye ekipleri ve polis ekibinin yönlendirildiğini belirtti.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Katar 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title