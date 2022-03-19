Kasten yaralama suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Haberler

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Kasten yaralama suçundan aranan şahsı polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kasten yaralama suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. (41) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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