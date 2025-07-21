Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan C.D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.D., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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