Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan C.D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.D., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa