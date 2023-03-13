Kasten öldürmek suçundan aranan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Ü. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN