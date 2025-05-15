Kasten Öldürmeden Aranan Şahıs 10 Yıl Sonra Yakalandı

Kasten Öldürmeden Aranan Şahıs 10 Yıl Sonra Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, kasten öldürme ve çeşitli suçlardan 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan G.Ç. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. 10 yıldan bu yana aranan şahıs, eş zamanlı operasyonla Beyazıt Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçu başta olmak üzere çeşitli suçlardan 16 yıl 5 ay hapis cezası ile 10 yıldan bu yana aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde G.Ç, isimli şahsın 'kasten öldürme, kamu kurumundan hırsızlık, yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan toplamda 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yaklaşık 10 yıldan beridir aranan şahıs bu sabah ekiplerin 4 farklı adrese şafak vakti yaptığı eş zamanlı operasyon sonucu Beyazıt Mahallesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonra sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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