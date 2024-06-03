Kasten öldürme suçundan hapis cezası olan zanlı Erzincan'da yakalandı

"Kasten öldürme suçundan" 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı Erzincan'da asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Cinayet suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kaçmak üzereyken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada, "Erzincan halkımızın huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." denildi. - ERZİNCAN