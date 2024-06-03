Üye Girişi
Haberler

Kasten öldürme suçundan hapis cezası olan zanlı Erzincan'da yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinayet suçundan hapis cezası bulunan C.K. isimli zanlı, Erzincan'da asayiş ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

"Kasten öldürme suçundan" 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı Erzincan'da asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Cinayet suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kaçmak üzereyken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada, "Erzincan halkımızın huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title