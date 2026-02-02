Haberler

İzmir'de cinayet firarisine operasyon: 28 yılla aranıyordu

İzmir'de cinayet firarisine operasyon: 28 yılla aranıyordu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.S., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında titiz bir takip gerçekleştirdi. 'Kasten Öldürme' suçundan hakkında 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır firari olarak aranan M.S. (37) isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Dün Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
