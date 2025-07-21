Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan N.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde N.Ç., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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