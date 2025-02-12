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Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, kasten öldürme suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası olan T.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında kasten öldürme suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.Ş. isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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