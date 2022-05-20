Kasten öldürme suçundan aranan şahıs terminalde yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs terminalde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kasten öldürme suçundan aranan şahıs terminalde yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri kasten öldürme, uyuşturucu madde satın alma bulundurma, hakaret suçlarından aranan şahısları otobüs terminalinde yakaladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri kasten öldürme, uyuşturucu madde satın alma bulundurma, hakaret suçlarından aranan şahısları otobüs terminalinde yakaladı.

Düzce'de Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Merkez ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kasten öldürme suçundan aranan A.R. ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan aranan E. Z'yi gece yarısı Düzce otobüs terminalinde yakaladı.

Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözlem altına alındığı bildirildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Hakaret, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title