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Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Sivas'ta Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Sivas'ta Yakalandı
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Sivas'ta, kasten öldürme suçundan 8 yıl hapis cezası kesinleşmiş bir şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Sivas'ta yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Divriği ilçe Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.G. Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapılmakta, bu bağlamda vatandaşlarımızdan gelen her türlü müracaat, bildirim ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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