Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl 78 ay hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 78 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kasten öldürme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (3 Dosya) olmak üzere toplam 4 suçtan aranan, hakkında 15 yıl 78 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (34) isimli şahsın Kuloğullar Mahallesi'nde anneannesinin evinde saklandığı tespit edildi. Dalama Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak M.A. saklandığı evde operasyon ile yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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