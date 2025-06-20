Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 78 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kasten öldürme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (3 Dosya) olmak üzere toplam 4 suçtan aranan, hakkında 15 yıl 78 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (34) isimli şahsın Kuloğullar Mahallesi'nde anneannesinin evinde saklandığı tespit edildi. Dalama Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak M.A. saklandığı evde operasyon ile yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN