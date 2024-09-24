Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Bafra'da Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Bafra ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.A. (56) isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şahıs işlemlerin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
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