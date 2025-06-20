Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı

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Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve 15 yıl 78 ay hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs, anneannesinin evinde saklandığı sırada yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs operasyonla yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 15 yıl 78 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kasten Öldürme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (3 Dosya) olmak üzere toplam 4 suçtan aranan hakkında 15 yıl 78 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın Kulloğulları Mahallesi'nde anneannesinin evinde saklandığı tespit edildi. Dalama Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak şüpheli şahıs saklandığı evde operasyon ile yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - 3.Sayfa
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