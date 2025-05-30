Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan aranan M.Ö. isimli şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu Dinar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs polisin takibi ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Ö., isimli şahsın 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs sevk edildiği adliyedeki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa