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Gaziantep'te 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari zanlı yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari zanlı M.Y. Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma yapıldı. Yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda firari zanlı, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Haberler

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