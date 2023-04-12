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Kasten öldürme suçundan aranan firari, Söke'de yakalandı

Kasten öldürme suçundan aranan firari, Söke'de yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde "Kasten Öldürme" suçundan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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